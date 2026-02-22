Oranich tem una retrocés en drets socials si governen PP i Vox i reivindica a Zapatero

Lamenta que s'ha tractat "injustament" a Pujol i augura que no sortirà gens del judici
L'advocada Magda Oranich ha manifestat el seu temor a un retrocés en drets socials i feministes si governen PP i Vox a Espanya i ha reivindicat els canvis que va impulsar en aquests àmbits l'ex-president del Govern José Luis Rodríguez Zapatero.
Ho ha explicat en una entrevista a Europa Press amb motiu de la publicació del seu llibre 'Totes les batalles' (Columna), unes memòries en les quals repassa la seva lluita per la llibertat, el feminisme i els drets humans durant el franquisme i el pas a la democràcia.
Així, ha expressat la seva angoixa pel que pot passar amb un govern de PP i Vox: "Encara espero que (Pedro) Sánchez es tregui un conill de la barreta i ho arregli perquè fa pànic, no por, que tornem enrere en algunes coses".
Encara que creu que poden canviar moltes coses si governen PP i Vox, confia que existeixen estructures democràtiques que sustenten alguns dels avanços realitzats, encara que assegura que li preocupa el que està passant "en països teòricament democràtics", i ha posat l'exemple d'Estats Units.
També ha reivindicat polítiques de Zapatero com l'aprovació de la llei que va permetre el matrimoni homosexual, qüestió que creu que ja s'ha "normalitzat" malgrat l'oposició inicial del PP, i la reforma que va fer possible el divorci sense necessitat d'haver de presentar una justificació per fer-ho efectiu, conegut com a 'divorci exprés'.
"Ja no era suficient una causa per al divorci. Zapatero va acabar amb tot això i això va tenir molta importància per a la gent, també econòmicament", ha explicat Oranich, que ha criticat també el rebuig llavors dels populars.
PEDRO SÁNCHEZ
Sobre el president del Govern, Pedro Sánchez, ha valorat positivament la seva gestió en matèria feminista i, malgrat defensar que mai es va massa lluny en aquesta qüestió, ha qüestionat "determinades polítiques feministes que, més que atreure gent al feminisme, l'espanten".
Encara que nega que Podem sigui responsable d'això, sí ha criticat que impulsessin la llei del 'només sí és sí', que va comportar la revisió a la baixa de condemnes a violadors i agressors sexuals: "Van fer una llei mal feta i van dir que va ser culpa dels jutges. I no va ser culpa dels jutges. Va ser culpa de la llei que es va fer i van començar a sortir violadors".
"Jo estic amb Gisèle Pelicot. La vergonya ha de canviar de costat", ha reclamat Oranich, que creu que Espanya compta amb bones lleis en matèria social i que el problema radica, en ocasions, en com s'apliquen.
Entre les polítiques que ha destacat de Sánchez està la de les baixes paternals: "M'imagino al franquisme donar una baixa paternal a un home i haguessin dit: 'maricón' de merda".
JORDI PUJOL
En l'àmbit polític, ha defensat la figura de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol, al que considera que se l'ha tractat "injustament" i ha recordat que va ser un lluitador antifranquista.
Segons Oranich, Pujol va aconseguir per a Catalunya el traspàs de les competències en educació, sanitat, presons, l'impuls dels Mossos d'Esquadra, i per això ha expressat la seva admiració i simpatia per la seva figura perquè "va fer moltes més coses positives que negatives".
"Per això crec que ha estat injustament tractat. Ja veuràs que d'aquest judici crec que no sortirà res. Estic convençuda d'això. Van canviar tot el sistema bancari andorrà perquè crec que van pensar que anant contra Pujol anirien una mica en contra de tots", ha sostingut.
ORRIOLS "PARLA BÉ"
En relació a Aliança Catalana, creu que la seva líder i alcaldessa de Ripoll (Girona), Sílvia Orriols, "parla bé, enganxa a la gent i diu moltes coses que, en el fons, tots han pensat internament".
"Ella sap i diu coses que molta gent pensa però no diu per temor al fet que la titllin de racista. És un tema complicat. Amb l'extrema dreta i el de fer aliances, jo personalment no cauria mai en aquest tema", ha afegit.
Per Oranich, és la personalitat de l'alcaldessa de Ripoll la que atrau i, al seu parer, "fa coses ben fetes, però no sé qui més hi ha en el seu partit que les pogués fer".
Oranich, com a vegetariana i amant dels animals que és, avala que Orriols prohibís els sacrificis sense atordiment previ, contemplats en els rituals kosher i halal, a l'escorxador de Ripoll, per la qual cosa han de fer-se com estableix la legislació vigent: "Més no la vaig poder aplaudir. M'entens?".
PUIGDEMONT
A l'espera del pronunciament d'Europa i del Tribunal Constitucional (TC) sobre l'amnistia, ha desitjat que ja fos una realitat la seva aplicació total i, encara que creu que acabarà passant, de vegades pensa què intentaran buscar per retardar-ho.
"Hi ha nits que em desperto pensant que no se'ls aplicarà. Tenim tots moltes ganes que acabi aquesta història. És demencial que no ho vulguin i que en un país democràtic pugui haver-hi uns jutges que evitin que s'apliquin lleis democràtiques", ha apuntat.
Així, no s'atreveix a vaticinar si Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig podran tornar aquest any a Catalunya: "No ho tinc clar".
ELECCIONS AL BARÇA
Oranich, que va formar part de la junta directiva del Futbol Club Barcelona en la primera etapa de Joan Laporta com a president, creu que tornarà a guanyar les eleccions que el club blaugrana celebra aquest març.
Malgrat mostrar el seu disgust per les últimes derrotes del Barça, ha desitjat que s'acabi el nou estadi: "Hem pogut aguantar perquè no sé, perquè som masoquistes".