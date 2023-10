Òmnium, universitats, entitats econòmiques i sindicats demanen a la UE l'oficialitat del català

Defensen que el reconeixement és una "oportunitat històrica" per enfortir la UE

BARCELONA, 23 oct. (EUROPA PRESS) -

Òmnium Cultural, les universitats públiques catalanes i organitzacions econòmiques i empresarials i sindicats han enviat una carta als estats membres de la UE per demanar-los que votin 'sí' a l'oficialitat del català a la Unió Europea (UE).

En la carta, que han llegit en un acte a l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) l'actor Sergi López i la directora de televisió i cinema Sílvia Quer, consideren que aquesta decisió reforçaria "la política de reconeixement dels drets lingüístics i la igualtat entre tota la ciutadania europea" i la idea d'Europa d'estar units en la diversitat, destaquen.

Tot això en espera que aquest dimarts es reuneixi el Consell d'Afers Generals de la UE quan es debatrà la proposta de modificació del Reglament 1/1958 per reconèixer el català com a llengua oficial i de treball de la UE.

En la missiva recorden que el català és "la 13a llengua més parlada de la UE amb més de 10 milions de parlants, present a tres dels estats membres de la UE i amb estatus oficial a Catalunya, les Illes Balears, la Comunitat Valenciana i Andorra".

Pels signants, el reconeixement de l'oficialitat del català és una "oportunitat històrica" per enfortir la UE i els seus valors fundacionals d'igualtat, justícia i multilingüisme recollits en els tractats i en la Carta dels Drets Fonamentals.

Segons recullen, l'oficialitat és una protecció legal clau que fa possible que les llengües europees puguin gaudir d'una normalització plena, com va passar "quan el català es va fer oficial a l'Estat espanyol el 1978, després de 40 anys de prohibició per la dictadura".