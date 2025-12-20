Omella demana una taula de diàleg per abordar l'emergència social de les persones sense llar

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
Té una "esperança fundada" que el papa León XIV visiti Barcelona pel centenari de Gaudí
BARCELONA, 20 des. (EUROPA PRESS) -
El cardenal arquebisbe de Barcelona, Juan José Omella, ha reclamat a les administracions públiques la creació d'una taula de diàleg per abordar de manera conjunta i a llarg termini el problema de les persones sense llar i la falta d'habitatge, la qual cosa ha qualificat de "emergència social".
En una entrevista de 'Converses' (Cope Catalunya i Andorra) recollida per Europa Press, Omella ha advertit que el sensellarisme és un repte que "fa patir a tots els ciutadans" i que sobrepassa a un ajuntament i a una sola administració, per la qual cosa ha defensat sumar esforços.
"És molt greu que algú no tingui un habitatge on viure", i ha insistit a buscar una solució comuna, implicant a administracions, entitats socials, partits polítics i ciutadania.
Ha demanat menys confrontació política i més capacitat d'acord davant de problemes estructurals com l'habitatge i la migració: "Més que confrontar, hem de veure quin és el problema i com podem solucionar-ho".
Omella també ha reflexionat sobre el paper de l'Estat i ha defensat que les polítiques socials han de construir-se des de l'escolta activa.
"L'Estat ha d'escoltar al poble, a les associacions i a les institucions que treballen sobre el terreny, i no pretendre que el poble només segueixi els seus mandats", ha assenyalat, apostant per un model en el qual l'administració recolzi les iniciatives socials existents.
MÉS BATEJOS
Omella ha destacat un acostament dels joves a l'Església catòlica, amb un augment de batejos d'adults i l'entrada recent de 6 joves al Seminari de Barcelona, i ha lamentat l'escassa ajuda pública a les famílies.
També ha assenyalat que existeix una "esperança fundada" que el papa León XIV visiti Barcelona amb motiu del centenari d'Antoni Gaudí i ha confirmat que el 21 d'abril de 2026, en complir 80 anys, quedarà a la disposició del que decideixi el Papa sobre la seva continuïtat al capdavant de l'Arquebisbat.