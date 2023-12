Omella demana remeiar "l'augment de la crispació entre la societat espanyola"

BARCELONA, 23 des. (EUROPA PRESS) -

El cardenal arquebisbe de Barcelona i president de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE), Juan José Omella, ha demanat "alguna mesura per rebaixar l'augment de la crispació entre la societat espanyola", perquè considera que no s'afronta la realitat en pau i amb diàleg.

"Per què no s'escolten les institucions i els partits polítics dins la visió que té cadascú? Segur que tots tenen coses positives que val la pena escoltar per buscar el que convé a la gent", ha declarat en el programa 'Converses de Cope Catalunya i Andorra', i ha assegurat que suposa un canvi profund.

Ha valorat la reunió entre el president del Govern central, Pedro Sánchez, i el líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo, i ha afegit: "Ara bé, sempre respectant les persones, el bé comú, les lleis, les regles del joc i la Constitució".

Ha explicat que l'informe elaborat per la CEE 'Per donar llum' reuneix "denúncies d'una banda i reflexions per una altra" sobre els casos d'abusos en el si de l'Església i que contempla tres línies d'actuació.

Aquestes són "alleujar i demanar perdó una i 1.000 vegades a les víctimes; reparar econòmicament i treballar en la formació de religiosos i gent que treballa a l'Església per evitar que tot això torni a passar".

Finalment, ha demanat "paciència" als catòlics de Girona que esperen l'arribada d'un nou bisbe des del març del 2022 i ha convidat tots els ciutadans de Catalunya a resar perquè plogui davant l'actual situació de sequera.