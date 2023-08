Oleguer Pujol respon a Fiscalia que l'arxiu de 'Drago' està motivat en actuacions anteriors

Assenyala que va regularitzar la seva situació tributària abans que l'imputessin per delicte fiscal

La defensa d'Oleguer Pujol, un dels fills de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol, ha impugnat el recurs de la Fiscalia Anticorrupció contra l'arxiu de la causa en la qual se l'investigava, assenyalant que la decisió del jutge està suficientment motivada donat l'esdevenir de la investigació, en la qual s'han dictat diferents actuacions de sobreseïment sobre altres imputats.

En un escrit al que ha tingut accés Europa Press, Oleguer Pujol, a qui investigava Santiago Pedraz en una peça separada del 'cas Pujol' per indagar en l'origen dels diners que va invertir en diverses operacions immobiliàries de l'empresa Drago Capital i en la pròpia companyia, destaca que existeix doncs "una sort de motivació per remissió a l'íter processal de la causa".

Abunda en que donats les diferents actuacions de sobreseïment per altres investigats, amb el suport del Ministeri Públic, això ha suposat en definitiva "cercenar progressivament la rellevància penal" de les perquisicions.

Respon així als recursos tant de Fiscalia com d'Advocacia de l'Estat que sostenien que l'acte pel qual el jutge de l'Audiència Nacional acordava al juliol l'arxiu de la causa per a Pujol mancava de motivació.

Al seu escrit de 20 pàgines, la defensa lamenta que el Ministeri Públic en el seu recurs tampoc abordi "el debat" i motivi la seva impugnació, i insisteix que "el dictat de diferents actuacions de sobreseïment en favor de la totalitat d'imputats ve a significar, sense major necessitat d'esforç argumentatiu, que s'ha pronunciat el jutjat sobre la irrelevancia penal dels fets o substrats fàctics en els quals es concretava la intervenció de la resta d'investigats i, en la seva conseqüència, irrellevància penal que ha de predicar-se" sobre Oleguer Pujol.

DRAGO I BRICK

D'aquesta manera, la defensa es refereix a diferents actuacions d'arxiu per a altres imputats, i recalca que avui és "indiscutible" que no hi ha rellevància penal en relació a la licitud dels fons invertits per tercers al Grup Drago, ni en les inversions realitzades per aquest grup empresarial. I es basa en l'arxiu en favor de Luis Iglesias, un altre dels investigats.

En aquest sentit, nega també rellevància jurídic-penal respecte a l'anomenat projecte 'Brick' que suposava la compravenda d'1.152 oficines del Banc Santander, i apunta que així queda reflectit en tant en l'arxiu per Iglesias com pels diferents intermediaris i comissionistes.

De la mateixa manera, recorda que tampoc hi ha responsabilitat en relació a les "estructures societàries radicades en tercers països" pel cobrament de comissions. "Com a evidència l'arxiu en favor dels Senyors Vilallonga, Vilallonga, de la Rosa, Iglesias i (...) Willekes i Broers".

DELICTE FISCAL

D'altra banda, i referint-se a un dels diferents delictes que s'imputaven al seu representat, el delicte fiscal, la defensa indica que el menor dels germans Pujol "va regularitzar la seva situació tributària amb anterioritat a adquirir la condició jurídica d'imputat" pel que "ha de recaure arxiu" per atipicitat sobrevinguda.

Abunda en que en l'estrictament tributari "els fons andorrans han de considerar-se prescrits" perquè l'últim ingrés es va produir al setembre de 2004 i Pujol va ser imputat l'octubre de 2014.

D'altra banda, afegeix que contràriament al que sosté el fiscal José Grinda, "no existeix diligència de prova acordada pendent de recepció i el sobreseïment ha de ser acordat". Es refereix a l'informe definitiu de l'Agència Tributària que el Ministeri Públic esmentava al seu recurs.