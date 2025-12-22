Occident obre 17 oficines més a Espanya el 2025 com a part de la seva expansió territorial

BARCELONA 22 des. (EUROPA PRESS) -
Occident ha obert 17 oficines més a Espanya al llarg del 2025, una expansió que prosseguirà el 2026, i que consolida l'estratègia d'expansió territorial de l'asseguradora, ha explicat aquest dilluns en un comunicat.
Les obertures s'han materialitzat a diversos punts, "reforçant la presència d'Occident a diferents localitats", com són Figueres (Girona), Laredo (Cantàbria), Algorta (País Basc), Calaf, Alcarràs (Lleida), Lleida, Torrent (València), Barcelona, Manacor (Mallorca), Alzira, Baena, Saragossa (amb dues oficines), Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), Sabadell (Barcelona), Malgrat de Mar (Barcelona) i una oficina a Andorra la Vella.
En total, la xarxa d'oficines d'Occident ja supera les 1.200 que, segons ha afegit el director del canal agencial, Josep Riera, "reforça el nostre compromís d'oferir un servei pròxim, de qualitat i personalitzat i ens permet continuar avançant en el nostre pla d'implantació territorial".