El nunci a Espanya i Andorra, Piero Pioppo, visita la presó de Mas d'Enric (Tarragona)

TARRAGONA 24 set. (EUROPA PRESS) -
El nunci apostòlic a Espanya i Andorra, Piero Pioppo, ha visitat aquest dijous la presó de Mas d'Enric, al Catllar (Tarragona), on ha oficiat una missa per als interns.
Pioppo ha estat acompanyat del conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, ha informat el Govern de la Generalitat en un comunicat.
La missa ha estat concelebrada al teatre del centre per l'arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas; el secretari del nunci, Txaber Segura; els vicaris episcopals Ignasi Durany i Santi Soro i el sacerdot del centre penitenciari, Agustí Ayats.
Abans d'anar-se'n del teatre, Pioppo ha pogut conversar amb alguns dels interns.
Una vegada acabada la missa, el nunci ha fet un recorregut pels tallers productius que el Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) té a Mas d'Enric.