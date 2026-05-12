La nova societat d'Andorra Digital vol afrontar amb més agilitat els reptes tecnològics

L'entitat vol ser "facilitadora i motor d'impuls" per a la transformació digital
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 12 (EUROPA PRESS)
La nova societat d'Andorra Digital ha presentat aquest dimarts la seva estructura executiva que pretén poder afrontar amb més agilitat els reptes digitals del país.
Segons ha informat l'entitat en un comunicat, la voluntat és agrupar sota un mateix paraigua operatiu tot el sistema actual d'agències: l'Agència Nacional de Ciberseguretat d'Andorra (ANC-AD); l'Agència d'Intel·ligència de les Dades (AID-AD); el Centre de Benestar i Competència Digitals d'Andorra (CBCD) i la Passarel·la d'Intercanvi de Dades i Documents d'Andorra (PIDA).
El president de la nova entitat és el ministre de Funció Pública i Transformació Digital, Marc Rossell, i el director, David Vicente, qui ha assegurat que aquest dimarts s'ha presentat "la consolidació" d'un projecte després de 6 anys de prestar serveis.
Vicente ha afegit que ara es fa un pas endavant per reforçar la capacitat de ser "més resilients i operatius" ja que s'obre la porta a noves oportunitats de col·laboració tant a nivell internacional com nacional.
La iniciativa de dotar Andorra Digital de personalitat jurídica pròpia respon a la necessitat de definir, implementar i fomentar estratègies, processos i metodologies de digitalització basades en una governança professionalitzada.
PARTICIPACIÓ PUBLICOPRIVADA
Així mateix, vol facilitar la participació publicoprivada en el desenvolupament de projectes digitals i promoure l'articulació d'un ecosistema d'aliances amb 'partners' institucionals i tecnològics.
L'entitat podrà oferir un catàleg de serveis, optimitzant recursos i proporcionant serveis especialitzats a les diferents administracions, empreses i ciutadania per arribar a ser una gran "facilitadora i motor d'impuls" de la transformació digital del país.