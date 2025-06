El nou bisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra jurarà la Constitució el 26 de juny

Es preveu decretar unes hores festives al país per permetre l'assistència de la ciutadania

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 2 (EUROPA PRESS)

El nou bisbe d'Urgell i copríncep episcopal d'Andorra, Josep-Lluís Serrano, jurarà la Constitució andorrana en un acte institucional el proper 26 de juny a les 12 del migdia en el Consell General (Parlament).

La data s'ha acordat aquest dilluns en una reunió de la junta de presidents de grups parlamentaris i ho ha donat a conèixer el síndic general (president del Parlament), Carles Ensenyat, en una roda de premsa posterior a la reunió.

Ensenyat ha recordat que Serrano és copríncep episcopal des del moment en què és nomenat bisbe, per tant, des de dissabte passat a les 12 hores, encara que la Constitució fixa com a acte hagut de la jura de la Carta Magna per donar "validesa jurídica plena" al càrrec.

La previsió és que el copríncep pugui arribar a Andorra una hora abans de l'acte institucional per conèixer les instal·lacions de la seu parlamentària, signar el llibre d'or i saludar a totes les autoritats que estaran presents.

A les 12 hores començarà una sessió de Consell General que obrirà el síndic amb un discurs, la part central serà la jura del nou copríncep d'acatar el càrrec d'acord amb la Constitució i posteriorment Serrano pronunciarà un discurs.

EN DIRECTE PER TELEVISIÓ

El síndic ha deixat clar que la voluntat és que la ciutadania pugui seguir l'acte en directe per televisió, també s'habilitessin pantalles en l'exterior de la seu parlamentària i posteriorment es preveu un acte "més festiu" dirigit a la població que encara no s'ha concretat.

En aquest sentit Ensenyat ha avançat que es treballa juntament amb el Govern per decretar unes hores festives al país perquè la gent pugui acudir a l'acte, "assimilant-ho al que s'ha fa amb les visites del copríncep francès", ha dit.