El nombre d'hipoteques concedides a Andorra puja un 38,4% el 2025 i arriba a 1.064

L'import mitjà dels préstecs per comprar habitatges creix un 20% en un any
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 16 (EUROPA PRESS)
El nombre d'hipoteques concedides a Andorra el 2025 es va incrementar un 38,4%, després de passar de les 769 el 2024 a 1.064, segons ha publicat aquest dilluns el departament d'Estadística.
Segons les dades disponibles --la sèrie comença el 2015-- és la primera vegada que se supera el miler d'hipoteques concedides en un any.
De les 1.064 concedides, 961 es van sol·licitar per comprar un immoble per a ús residencial, la qual cosa suposa un increment del 37,5% en comparació amb les 699 de l'any anterior.
El preu mitjà pel qual s'han concedit aquests préstecs també s'incrementa i en el cas de l'ús residencial, el 2025 es va situar en 401.591 euros, un 20,2% per sobre dels 334.102 del 2024.
D'altra banda, el departament d'Estadística ha registrat una petita reducció de l'interès que es paga pels diners prestats, que se situa en el 3,7795% en comparació amb el 3,8901% del 2024, i amb una quota mitjana hipotecària de 1.394 euros al mes.
Quant al perfil del demandant, Estadística assenyala que la majoria són persones del país (961), però alhora es detecta un increment notable dels sol·licitants d'origen estranger que han passat de 26 el 2024 a 103 el 2025 (+186,1%).
Finalment, l'edat mitjana dels titulars dels préstecs quan són persones físiques, el 2025 va ser de 40,2 anys, i la mitjana d'anys que falten per amortitzar les hipoteques en curs és de 13,35 anys.