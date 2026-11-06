La Nit de les Lletres Catalanes suma 2 premis i augmenta la dotació de 4 guardons

BARCELONA, 6 nov. (EUROPA PRESS) -
La Nit de les Lletres Catalanes, que se celebrarà el dissabte 20 de febrer a la Sala Oval del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), incorporarà 2 nous premis a la gala, amb la qual cosa se'n lliuraran 14, i augmentarà la dotació de 4 dels guardons.
En una roda de premsa, la presidenta de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), Teresa Cabré, i el d'Òmnium, Xavier Antich, han subratllat que la gala s'ha avançat respecte a l'any passat, que va ser al març, amb la qual cosa s'allunya de Sant Jordi, i han assenyalat que la voluntat és que es situï entre la segona i la tercera setmana de febrer.
Cabré i Antich han destacat el "gran potencial" de la literatura escrita en català en l'actualitat i la internacionalització dels autors, amb un nombre cada vegada més gran de traduccions.
Després de la bona recepció de la gala de l'any passat, Cabré ha afirmat que de cara a la del 2027 volen escurçar la durada de la cerimònia, que anirà a càrrec del director escènic Marc Rosich i tindrà la nit com a fil temàtic.
La gala lliurarà dos guardons més respecte a l'any passat: el Premi de Pensament de l'IEC, que estarà dotat amb 15.000 euros a obra publicada, i el Premi Fundació Ramon Llull a la millor traducció de literatura catalana, dotat amb 4.000 euros, i que fins ara es lliurava a Andorra.
INCREMENT DE DOTACIONS
Amb aquests dos guardons, la Nit de les Lletres Catalanes lliurarà un total de 14 premis, amb una dotació total de 192.000 euros, ha subratllat Antich, qui ha assenyalat que ha augmentat la quantia de 4 guardons.
El Premi Mercè Rodoreda de contes incrementarà de 6.000 a 9.000 euros la dotació; el Carles Riba de poesia, de 5.000 a 6.000 euros; el Joaquim Ruyra de narrativa juvenil, de 6.000 a 8.000 euros, i el Folch i Torras de literatura infantil, de 4.000 a 6.000 euros.
Altres guardons mantindran la dotació com el Premi Sant Jordi, amb 75.000 euros; l'Òmnium a la millor novel·la de l'any, amb 25.000 euros (tot i que només 3 finalistes arribaran a la gala); Lo Somni, amb 10.000 euros; l'Àngel Guimerà d'obra dramàtica, amb 15.000 euros; el PEN Català Montserrat Franquesa de traducció, amb 4.000 euros, o el Vinyeta Ficòmic a obra publicada, de 2.000 euros.
Preguntats per l'impacte de la intel·ligència artificial (IA) a l'hora d'analitzar els originals rebuts, Antich ha afirmat que és un risc que no poden defugir i que aquest any no tenen un "filtre específic" més enllà de la competència dels jurats, i Cabré ha afegit que de cara a l'any vinent necessiten filtres cada vegada més específics.