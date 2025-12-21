Nil Solans, Gil Membrado, David Cordero i Juan Antonio Conesa, primers líders de les Andbank GSeries

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 21 (EUROPA PRESS)
Nil Solans, Gil Membrado, David Cordero i Juan Antonio Conesa són els líders de les primeres competicions de les Andbank GSeries 2025-2026 celebrada aquest cap de setmana en el Circuit Andorra - Pas de la Casa (Andorra).
Nil Solans, campió del Junior WRC i del WRC3 en 2017, "s'ha adaptat a la perfecció a les noves evolucions del Giand 4x4" desenvolupat per PCR Sport, amb el qual ha dominat la qualificació de la categoria regna i la Final A, informen els organitzadors aquest diumenge en un comunicat.
El company d'equip de Laia Sanz ha estat el primer líder de les Andbank GSeries 2025-2026, escortat per dos pilots andorrans: Albert Llovera, vencedor de la Final B, i el campió en títol, Situat Español.
Per la seva banda, Gil Membrado ha dominat entre els Ral·li3, la nova categoria de vehicles de tracció total incorporada al certamen organitzat pel Circuit Andorra - Pas de la Casa: el campió del CERT (Campionat d'Espanya de Rallyes de Terra) aquesta temporada amb sol 17 anys, ha sumat el seu primer triomf des que va aprovar el permís de conduir al novembre, just després de complir 18, en aquest cas al volant del Ford Festa Ral·li3.
El campió de la primera edició del PAST Ral·li3 Trophy Iberia, Jesús Jiménez, ha estat el segon classificat d'aquest primer meeting de les Andbank GSeries, seguit per un altre debutant en el Circuit Andorra - Pas de la Casa, el patró de l'equip PAST, Daniel Alonso.
KARTCROSS
L'arrencada de la temporada de Kartcross ha tingut com a rivals a batre a Ares Lahoz i David Cordero, vencedors respectivament de la Final A i la Final B, i com a tercer classificat també ha accedit al podi Mikel Azcona, campió del WTCR (World Touring Car Cup) 2022, com a pilot oficial Hyundai Motorsport.
Juan Antonio Conesa, vencedor de la Final A, s'ha situat com a primer líder del certamen, per davant de Maxime Emery: el francès ha guanyat la Final B, en la qual el pluricampeón de rallyes Dani Solá s'ha estrenat com a cambra classificada, mentre que Eduardo García ha completat els llocs d'honor d'aquesta primera cita.