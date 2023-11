Navarro (CZFB): "Amb l'ampliació del DFactory convertirem la Zona Franca en el Districte 4.0"

BARCELONA, 4 nov. (EUROPA PRESS) -

El delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro, s'ha mostrat convençut que l'ampliació del DFactory Barcelona serà positiu per al Polígon Industrial de la Zona Franca: "Amb l'ampliació del DFactory convertirem la Zona Franca en el Districte 4.0".

"L'ampliació del DFactory amb un segon edifici de 100.000 metres quadrats serà tot un èxit i tindrà un gran nivell d'ocupació", ha dit en unes declaracions en el programa 'Converses' de Cope Catalunya i Andorra, recollides per Europa Press aquest dissabte.

Ha defensat la mesura i ha exposat que "s'està negociant amb alguns inversors privats per crear una societat mixta, engegar el projecte tan ràpid com sigui possible i poder-lo gestionar conjuntament".

Davant la mesura, ha demanat que l'aspecte del segon edifici sigui com l'existent i que "l'objectiu sigui crear indústria 4.0 basada en les tecnologies intel·ligents, l'internet de les coses o la intel·ligència artificial".

Navarro, que ja es va mostrar partidari a l'ampliació de l'aeroport de Barcelona seguint el criteri dels experts, ha destacat que "un 75% del territori de la regió metropolitana de Barcelona ja està protegit i això hauria de compensar les possibles pèrdues".