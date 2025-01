MyInvestor incrementa el seu volum de negoci un 90% i arriba als 8.332 milions el 2024

El neobanc registra un benefici net de 6,5 milions d'euros

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 16 (EUROPA PRESS)

MyInvestor, el neobanc amb el suport del grup Andbank, El Corte Inglés Seguros, AXA España i diversos 'family offices', ha tancat el 2024 amb un creixement rècord del 90%, amb un volum de negoci de 8.332 milions d'euros.

Segons ha informat l'entitat en un comunicat aquest dijous, l'increment del volum de negoci li ha permès registrar un benefici net de 6,5 milions, i la rendibilitat mitjana obtinguda pels clients inversors ha superat el 15%.

L'any 2024 ha marcat "una fita per a MyInvestor", que pràcticament va duplicar la base de clients fins a arribar a prop dels 435.000, dels quals més de la meitat van contractar productes d'inversió.

El saldo en productes d'inversió va assolir els 4.810 milions d'euros, la qual cosa representa un creixement del 126% (2.689 milions més) respecte al mes de desembre del 2023.

Els productes d'estalvi (comptes i dipòsits) van créixer un 68%, amb un increment de 1.246 milions, amb els quals van aconseguir un total de 3.086 milions d'euros.

D'altra banda, el saldo en préstecs hipotecaris i crèdits també va créixer un 5%, fins als 434 milions d'euros, amb una taxa de morositat "destacablement baixa", concretament d'un 0,2%.

UNA DE LES ENTITATS "MÉS SÒLIDES"

MyInvestor ha destacat que això li ha permès posicionar-se com una de les entitats financeres "més sòlides d'Espanya", amb una ràtio de capital Tier 1 del 50% i CET1 del 25%.

La captació d'inversions ha estat la principal palanca de creixement el 2024, amb carteres automatitzades (roboadvisor) i fons indexats com els "productes estrella".

L'entitat ha assegurat que ofereix un "aparador únic" en el mercat espanyol, amb 1.900 fons, més de 100 plans de pensions, accions, ETFs, capital de risc, micromecenatge immobiliari i crowdfactoring.

RENDIBILITATS

Dins les carteres indexades, que es poden contractar des de només 150 euros amb una comissió mínima, destaca la cartera Metall, 100% renda variable, amb una revalorització del 24,2%, seguida de la cartera Rock (+18%), Indie (+14,5%), Pop (+9,12%) i Clássica (+3,21%).

Les carteres híbrides de Finanbest, que combinen fons de gestió indexada i activa, registren rendibilitats d'entre el 5,59% i el 18,67%, en funció del perfil de risc.

Quant als fons indexats, MyInvestor Nasdaq 100 guanya un 32,5%, MyInvestor S&P500 Equiponderado s'anota un 18,1% i MyInvestor Mundo Desarrollado y Emergente, un 23,1% el 2024.

Per la seva banda, MyInvestor Cartera Permanente es revaloritza un 10,7% i MyInvestor Value, que el 2024 va rebre 5 estrelles de la firma d'anàlisi Morningstar, perd un 6,5% en un any complicat per les 'small caps' europees.

"PERÍODE DE SEMBRA"

El gestor del fons Value, Carlos Val-Carreres, ha definit l'any com un "període de sembra" i ha confiat en el bon compliment del fons quan fluxos de capitals tornin a les petites companyies.

Els plans de pensions indexats també han presentat notables retorns: MyInvestor Indexado S&P500 guanya un 32,5% i MyInvestor Indexado Global, un 24,8% el 2024, seguit de MyInvestor Cartera Permanente PP amb un avenç del 12,1%.

Finalment, la gamma de gestió activa, Finanbest Eficiente Bolsa Global s'apunta un 17,9% i Finanbest Eficiente Renta Fija Mixta, un 8,1%.