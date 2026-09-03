MyInvestor facilita l'accés a segones residències en copropietat de la mà de VIVLA

El neobanc d'Andbank comercialitza immobles en destinacions exclusives a través de la seva plataforma
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 3 (EUROPA PRESS)
MyInvestor, el neobanc impulsat per Andbank, ha arribat a un acord amb VIVLA, companyia especialitzada en l'adquisició i gestió de segones residències en règim de copropietat, per incorporar la seva oferta a la plataforma de MyInvestor.
L'acord permetrà als clients de MyInvestor accedir a una selecció de segones residències prèmium mitjançant l'adquisició d'una participació en la propietat, amb un desemborsament inferior al que suposaria adquirir un habitatge íntegrament, informa l'entitat en un comunicat aquest dijous.
A més a més, destaquen que pròximament MyInvestor oferirà finançament per a l'adquisició de participacions en aquestes propietats.
El model de VIVLA permet adquirir una participació en la propietat d'una segona residència i compartir-la amb un nombre reduït de copropietaris, ajustant la propietat a l'ús real que es fa d'aquesta mena de residències.
Així, els propietaris poden gaudir d'habitatges de més valor sense la necessitat de concentrar el capital que suposaria adquirir-los en exclusiva: els titulars gaudeixen de la residència durant les setmanes que els corresponen i VIVLA se n'encarrega de la gestió integral durant tot l'any, incloent el manteniment, la neteja, els subministraments i la coordinació de les estades.
Amb aquesta acció, MyInvestor amplia la seva proposta en l'àmbit de la gestió patrimonial i l'accés a actius immobiliaris, incorporant una alternativa per a aquells clients que volen gaudir d'una segona residència alhora que diversifiquen el seu patrimoni.
VIVLA compta amb una selecció d'habitatges prèmium en algunes de les destinacions vacacionals més demandades d'Espanya, com Menorca, Eivissa, Baqueira-Beret i Cantàbria.