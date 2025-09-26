MyInvestor comercialitza els fons indexats de iShares amb les comissions "més competitives" d'Espanya

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 26 (EUROPA PRESS)
MyInvestor ha aconseguit un acord amb BlackRock per comercialitzar els fons indexats d'iShares de classe S, la que té menor cost a Espanya per a clients particulars, en un comunicat aquest divendres.
Aquests fons ja es poden contractar en el neobanc a partir d'un euro, sense comissions de compravenda, traspàs o custòdia, i estaran disponibles tant en la compra directa com en les carteres indexades que ofereix el banc.
Entre els nous fons disponibles hi ha l'iShares Developed World Index Fund (IE) Acc EUR classe S, que replica l'índex MSCI World i que té uns costos totals del 0,06%.
També hi ha disponibles els fons que volen replicar el S&P 500 nord-americà, el MSCI Emerging Markets o l'iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund EUR Hedged, que inverteix en renda fixa global a curt termini amb cobertura de divisa.
El director d'Inversions del banc, Ignasi Viladesau, ha explicat que la col·laboració reforça el "compromís de liderar la inversió indexada a Espanya".