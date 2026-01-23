MyInvestor augmenta el seu volum de negoci i arriba als 750.000 clients el 2025

ANAVALINO - ANDBANK - Arxiu
La inversió es consolida com el principal motor de creixement
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 23 (EUROPA PRESS)
MyInvestor, el neobanc amb el suport del grup Andbank, El Corte Inglés Seguros, AXA España i diverses 'family offices', va tancar el 2025 amb un creixement del 73% en número de comptes, la qual cosa suposa la incorporació de 316.000 nous clients, fins a arribar als 750.000 comptes totals.
Segons ha informat Andbank en una nota de premsa, el volum de negoci va augmentar un 66% respecte a l'any anterior, amb un increment de 5.500 milions d'euros, fins a situar-se en 13.817 milions.
Per línies de negoci, els productes d'inversió van continuar sent el principal motor de creixement de MyInvestor el 2025, amb un volum de 9.334 milions d'euros, que representa un increment del 94,1% respecte el desembre del 2024.
La rendibilitat mitjana obtinguda pels clients inversors es va situar en el 7% i les carteres indexades van obtenir rendibilitats que van oscil·lar entre el 2,1% de la Cartera Estalvi, centrada en la renda fixa, i el 9,3% de la cartera Metall, amb un perfil 100% de renda variable.
Quant als comptes i dipòsits, el saldo es va situar en 3.930 milions d'euros, amb un creixement interanual del 27,3%, mentre que el saldo en hipoteques i préstecs va arribar als 553 milions d'euros, amb un avenç del 27,4% respecte a l'any anterior.
Els fons de gamma pròpia, MyInvestor Value, gestionat per Carlos Val-Carreras, va ser el producte més rendible del 2025, amb una revaloració del 22,6%, respecte al 6,67% de l'índex global i el 16,35% de l'índex de petites companyies europees, el seu univers d'inversió.
L'exercici es va tancar amb un benefici net de 3,15 milions d'euros i una ràtio de capital CET1 del 26% i TIER1 al 55%, la qual cosa situa MyInvestor com una de les entitats més sòlides del país, afirma el comunicat.
ALTRES PRODUCTES
Els plans de pensions indexats també van tancar l'any amb resultats positius: MyInvestor Indexat Global va obtenir una rendibilitat del 8,3%, MyInvestor Cartera Permanent PP va avançar un 9,3% i MyInvestor Indexat S&P 500 va guanyar un 3,7% en el conjunt de l'exercici.
Dins la gamma de gestió activa, Finanbest Eficient Borsa Global es va revalorar un 10,6% el 2025, mentre que Finanbest Eficient Renda Fixa Mixta va tancar l'any amb un avenç del 3,3%.