MyInvestor arriba als 20.000 milions de volum de negoci

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 1 (EUROPA PRESS)
MyInvestor ha arribat als 20.000 milions d'euros de volum de negoci, unes setmanes després de superar el milió de clients, informa en un comunicat aquest dijous.
L'entitat ha explicat que el creixement es fonamenta en el patrimoni en productes d'inversió, que suma 14.600 milions, el 73% del total, mentre que 4.700 milions estan en comptes i dipòsits, i 700 milions, en crèdits.
Ha afegit que les carteres automatitzades i els fons indexats han estat "els principals motors d'aquest creixement", juntament amb els productes d'estalvi, com el compte remunerat i els dipòsits.
El fundador del neobanc, Carlos Aso, ha explicat que aquestes xifres "reflecteixen l'èxit de la proposta" de l'entitat, basada en la facilitat d'accés a la inversió, amb una àmplia oferta de productes accessibles i costos competitius.
"Una proposta que respon al nostre propòsit de contribuir a construir una societat més pròspera, facilitant que cada vegada més persones puguin invertir de manera senzilla i sense barreres", ha afegit.