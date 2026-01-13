Myandbank supera els 31.000 clients i els 2,5 milions d'euros abonats en interessos

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 13 (EUROPA PRESS)
Myandbank ha superat els 31.000 clients, mantenint una política de remuneració del 2% sobre el compte fins als 50.000 euros durant el primer any i, a partir del segon, per a clients que inverteixen 150 euros al mes en una cartera automatitzada, i ja ha abonat més de 2,5 milions d'euros en interessos.
Segons ha informat en un comunicat aquest dimarts, la seva proposta es fonamenta en l'estalvi i la inversió, amb transferències nacionals i internacionals sense comissió, Bizum a Andorra i targeta de dèbit gratuïta.
La seva oferta d'inversió inclou carteres automatitzades amb sis nivells de risc i accés a més de 500 fonts d'inversió de gestores internacionals, una proposta que ha obtingut "altes rendibilitats i que facilita invertir des d'imports accessibles".
Des de l'inici de la campanya 'Inverteix mentre gastes', amb la qual es retorna el 3% de les compres que s'efectuen amb la targeta a tothom que té una cartera automatitzada, Myandbank ha reinvertit gairebé 300.000 euros.
El banc andorrà ha duplicat en l'últim any el nombre de clients que tenen carteres automatitzades, que compten amb les rendibilitats més altes del mercat.