Myandbank supera els 25.000 clients actius

Des de principis de juliol permet fer servir Bizum a Itàlia, Portugal i Espanya

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 21 (EUROPA PRESS)

Myandbank ha superat els 25.000 clients actius "posicionant-se com una de les opcions bancàries digitals més dinàmiques i utilitzades d'Andorra", informa en un comunicat aquest dilluns.

L'entitat ha recordat que des de principis de juliol permet enviar i rebre diners a través de l'aplicació Bizum a Itàlia i Portugal, a més d'Espanya.

A més a més, en el primer trimestre de l'any va activar l'opció de fer servir el servei Google Pay per a compres físiques i en línia, i recentment ha afegit la funcionalitat 'Clic to Pay', per fer compres per internet "de manera més ràpida i segura".

Aquesta opció reforça la seguretat dels pagaments en línia i evitar haver d'introduir les dades de la targeta cada vegada que es fa una compra digital.

La directora general adjunta de l'entitat, Marta Bravo, ha explicat que l'objectiu és "oferir una experiència completa, internacional i amb beneficis reals per al dia a dia".

EDUCACIÓ FINANCERA

L'entitat ha recordat que un dels seus objectius és promoure l'educació financera a Andorra amb iniciatives que fomentin i impulsin l'interès de la població per gestionar els seus estalvis.

Per això, Myandbank ha dut a terme 40 sessions d'educació financera en les quals han participat prop de 1.000 persones, i el 25% dels seus clients tenen posicions d'estalvi i inversió.