Myandbank fa tres anys amb 28.000 clients i un volum de més de 263 milions gestionats

Myandbank, el banc 100% digital d'Andbank, celebra aquest divendres el seu tercer aniversari i ho fa havent aconseguit més de 28.000 clients i amb un creixement del volum de negoci del 150% respecte a l'any anterior, després de superar els 263 milions d'euros gestionats.
Segons ha informat l'entitat en un comunicat, el banc disposa d'un compte remunerat al 2% fins als 50.000 euros durant el primer any sense condicions, i es manté a partir del segon per a tots els clients que inverteixin 150 euros al mes en una cartera automatitzada.
De fet, es destaca que l'entitat s'ha posicionat com a "pionera" en la democratització de productes d'estalvi i d'inversió.
Compta amb carteres de sis perfils de risc per invertir a partir de 150 euros i amb una gamma contínua d'ofertes de dipòsits, com el dipòsit al 3% a tres mesos disponible fins a finals d'any.
REINVERSIÓ
Des del seu naixement, el banc ha abonat més de 2,5 milions d'euros amb el seu compte remunerat, i amb la campanya 'Inverteix mentre gastes', amb la qual retorna el 3% de les compres efectuades amb la targeta als qui tenen una cartera automatitzada, ha permès la reinversió de més de 257.000 euros des de l'inici de la campanya.
Myandbank ha duplicat el nombre de clients amb carteres automatitzades respecte al 2024, i ara ja hi ha més de 3.700 clients que han contractat un d'aquests productes amb els quals han obtingut "altes rendibilitats".
Finalment, des del setembre del 2024, Myandbank ha registrat gairebé 1.200 comptes oberts i ha expedit més de 500 targetes Júnior, assenyalant que tant el compte Júnior com el Mini, que cobreixen menors d'entre 0 i 17 anys, estan remunerats al 2%.