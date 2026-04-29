Myandbank crea una targeta virtual que permet el pagament digital sense fer servir plàstic

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 29 (EUROPA PRESS)
Myandbank ha creat una targeta virtual, que permet disposar d'una targeta activa en tres minuts i fer pagaments digitals sense utilitzar plàstic, informa en un comunicat aquest dimecres.
Aquesta targeta és independent de la targeta física i està pensada per "oferir una experiència 100% digital, immediata i flexible", de manera que els usuaris puguin començar a pagar sense haver d'esperar a rebre la targeta física.
El servei permet eliminar el plàstic i utilitzar Apple Pay, Google Pay i 'wallets' digitals "sense perdre funcionalitats, gestionant-ho tot des de l'app", tot i que també permet tenir una targeta física activa.