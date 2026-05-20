Myandbank convoca tres beques de 2.500 euros per a universitaris andorrans

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 20 (EUROPA PRESS)
Myandbank ha convocat tres beques de 2.500 euros per a estudiants andorrans que hagin finalitzat el batxillerat o el seu equivalent i vulguin estudiar a la universitat, informa en un comunicat aquest dimecres.
La iniciativa neix "de la convicció que l'educació és un pilar fonamental i una peça clau per al progrés individual i col·lectiu", ha afirmat l'entitat.
Podran optar a les beques els estudiants andorrans o residents legals amb un mínim de cinc anys al país i que hagin finalitzat els seus estudis de batxillerat abans del pròxim 1 de juliol per accedir per primera vegada a un grau universitari.
Es valorarà principalment el mèrit acadèmic, tot i que també es tindran en compte aspectes com la motivació personal o la participació en activitats extraescolars.
Les sol·licituds es podran presentar del 8 al 24 de juny i la resolució es farà pública el 22 de juliol.