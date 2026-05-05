Myandbank amplia a 8 criptomonedes el seu servei de compravenda de criptoactius

ESCALDES-ENGORDANY (ANDORRA), 5 (EUROPA PRESS)
Myandbank ha ampliat el seu servei de compravenda de criptoactius i ara permet invertir en vuit criptomonedes, informa aquest dimarts en un comunicat.
Primer va oferir el servei de compravenda a Andorra amb BTC (Bitcoin) i EHT (Ethereum), i ara hi afegeix ADA (Cardano), AVAX (Avalanche), LINK (Chainlink), SOL (Solana), XRP (Ripple) i DOT (Polkadot).
Els criptoactius adquirits pels clients del banc digital d'Andbank es custodien amb els protocols de seguretat de Prosegur Crypto, empresa autoritzada per operar amb criptoactius a Andorra.
Myandbank ofereix el servei amb els preus de 0,50% en compravenda i 0,50% de comissió anual de custòdia, amb un import mínim de 3 euros (impostos indirectes no inclosos).
La directora general adjunta d'Andbank, ha afirmat que aquesta ampliació de la gamma de criptoactius és "una evolució natural" del servei que van posar en marxa.