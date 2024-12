Myandbank afegeix en el seu compte per a joves la possibilitat d'invertir en la 'Cartera Debutants'

L'objectiu és "ampliar l'educació financera" i promoure la inversió

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 18 (EUROPA PRESS)

Myandbank ha afegit en el seu Compte Junior, destinat als més joves, la possibilitat d'invertir en la 'Cartera Debutants', informa en un comunicat aquest dimecres.

L'objectiu del banc digital és "ampliar l'educació financera dels més joves" i promoure la inversió, ja que es tracta de la cartera amb el perfil de risc més baix.

La cartera permet, des d'una inversió de 150 euros, aprendre les dinàmiques d'inversió i l'operativa bancària bàsica, per possibilitar que els joves coneguin el món financer.

ENTRE 12 I 17 ANYS

El compte del banc digital d'Andbank està destinat a joves de 12 a 17 anys i permet fer transaccions com enviar i rebre diners amb Bizum, fer transferències i tenir una targeta junior.

Està remunerada al 2% i disposa d'uns "objectius d'estalvi" per poder obtenir el que s'hagi marcat com a finalitat: bé sigui comprar una bici, un telèfon o estalviar per al permís de conduir.

UNA SEGONA CARTERA

D'altra banda, Myandbank obre la possibilitat de contractar una segona cartera en els comptes usuals, i per fer-ho "només caldrà respondre al formulari i definir el seu perfil de risc".

Es pot contractar a partir de 150 euros i amb les mateixes comissions que la primera cartera.