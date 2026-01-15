El Museu Thyssen d'Andorra es traslladarà a l'avinguda Meritxell i disposarà de zona immersiva

L'equipament ocuparà dues plantes subterrànies de la nova seu d'Andorra Telecom
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 15 (EUROPA PRESS)
El Museu Thyssen d'Andorra deixarà l'espai que ocupa actualment en Escaldes-Engordany per traslladar-se a Andorra la Vella, concretament a l'edifici Node --en plena avinguda Meritxell-- que acollirà la nova seu d'Andorra Telecom.
Així ho estipula el conveni que han signat aquest dijous el Govern andorrà, Andorra Telecom i la Fundació Museand, gestora del Museu Carmen Thyssen Andorra, segons ha informat l'Executiu en un comunicat.
La ministra de Cultura andorrana, Mònica Bonell, ha destacat que amb el nou conveni es materialitza la col·laboració entre institucions per contribuir "al desenvolupament del Principat" des del vessant cultural i vinculat en l'àmbit tecnològic.
Segons Bonell, es tracta d'un projecte que permetrà ampliar la capacitat expositiva, oferir nous formats artístics i posicionar Andorra en un segment cultural "d'alt interès internacional", el de les arts digitals i immersives.
El trasllat està previst para quan acabin les obres de construcció de l'edifici Node, a la fi de 2026, i el museu disposarà d'un espai de 961,81 metres quadrats distribuïts en dues plantes que seran "totalment independents" de les dependències de la companyia de telecomunicacions.
El nou conveni té una vigència de 10 anys i serà Andorra Telecom qui assumeixi, ara com ara, la inversió per adequar l'espai.
Posteriorment la fundació Museand li retornarà els diners a raó de pagaments d'entre 30.000 i 40.000 euros mensuals --són xifra aproximades perquè encara no s'han licitat totes les obres-- durant tota la vigència del conveni.
NOU ESPAI
El conservador general de la col·lecció Carmen Thyssen-Bornemisza, Guillermo Cervera, ha detallat que l'equipament tindrà una sala dedicada a una exposició permanent --canviant el projecte actual basat en exposicions temporals-- i una sala immersiva.
Cervera ha explicat que el contingut inclourà obres dels segles XX i XXI i les obres permanents conviuran amb altres de convidades que poden arribar de museus de tota Europa, la qual cosa aportarà "identitat pròpia" per diferenciar-se de la resta de museus Thyssen d'Espanya.