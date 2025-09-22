Las Muns entra a Alemanya i obre locals a Mallorca i l'Aeroport de Barajas (Madrid)

BARCELONA 22 set. (EUROPA PRESS) -
La cadena d'empanades gourmet Las Muns ha anunciat que ha impulsat la seva expansió internacional amb l'entrada a Alemanya i l'obertura de nous locals a Mallorca i l'Aeroport de Barajas (Madrid), informa en un comunicat aquest dilluns.
L'empresa ha signat un acord de màster franquícia a Alemanya amb un grup que li permetrà "operar a tot el país", i el cofundador de la companyia Mariano Naljes ha assenyalat que Alemanya és un mercat estratègic i atractiu.
Actualment, Las Muns té 50 punts de venda a Espanya i és present al Canadà amb tres botigues, a més de Lisboa, Porto (Portugal), Andorra i Milà (Itàlia).