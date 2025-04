Moret demana aclarir el suposat paper de Rajoy en l'operació Catalunya

Confia que l'amnistia s'apliqui "amb la més ràpida celeritat"

BARCELONA, 7 abr. (EUROPA PRESS) -

La vice-primera secretària i portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha reclamat esclarir "com més aviat millor" la implicació de l'expresident del Govern central Mariano Rajoy o de qualsevol altra persona en l'operació Catalunya, arran de les noves informacions de Rac 1 que apunten a maniobres per part del govern de Rajoy sobre Banca Privada d'Andorra (BPA).

"El que cal és investigar, arribar fins al fons, saber exactament què ha passat. Creiem que cal esclarir fins a on va arribar la implicació, no de Rajoy, sinó de qualsevol altra persona en aquest projecte", ha dit aquest dilluns en una roda de premsa a la seu del partit.

Ha qualificat de "guerra bruta del PP" l'operació Catalunya i ha lamentat el que considera una utilització dels aparells de l'Estat al marge de la llei, per la qual cosa ha reclamat que s'esclareixi com més aviat millor.

LLEI D'AMNISTIA

Preguntada per la possibilitat que el recurs al Tribunal Constitucional (TC) sobre la llei d'amnistia es resolgui abans de l'estiu, ha dit que confia que s'apliqui "amb la més ràpida celeritat", perquè ho veu textualment com un element fonamental per recuperar un entorn de tranquil·litat a Catalunya.

"Desconeixem, en aquests moments, com és la previsió del calendari, malgrat que tothom està dient que segurament al voltant de l'estiu. El que sempre hem dit és que és un acord legislatiu de primer nivell que es va aprovar, en aquest cas, al Congrés dels Diputats, i esperem que s'apliqui", ha conclòs.