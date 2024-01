MoraWealth incorpora Juan Hernando com a nou director d'Advisory

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 9 gen. (EUROPA PRESS) -

L'agència de valors i filial del grup bancari andorrà MoraBanc, MoraWealth, ha incorporat Juan Hernando com a nou director d'Advisory, la qual cosa segons l'agència representa un "pas significatiu en el seu pla d'expansió a Espanya".

Hernando s'incorpora a les oficines de Madrid de MoraWealth procedent de MoraBanc, on ha ocupat el càrrec de 'head of fund selection' des del 2015, informa aquest dimarts en un comunicat.

És llicenciat en Economia per la Universitat Autònoma de Madrid (UAM) i compta amb un Màster en Direcció d'Empreses, a més de tenir certificacions com la d'Analista d'Inversions Alternatives (CAIA), Assessor Certificat CAd per CFA Spain, i la certificació en inversions ESG per CFA.

Hernando també ha col·laborat en diversos mitjans de comunicació i "la seva experiència i coneixements li han valgut reconeixements en múltiples ocasions, a més de figurar en llistes dels selectors més influents d'Espanya i Europa en diverses publicacions".

Segons l'agència, l'arribada d'Hernando s'emmarca en el "creixement sostingut de MoraWealth, que va ampliant els seus equips a mesura que també incrementa els recursos gestionats, seguint el pla estratègic marcat".