MoraBanc tanca el 2025 amb un benefici de 62,5 milions, un 8% més

Les unitats de negoci a l'estranger van generar 8,1 milions de benefici
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 9 (EUROPA PRESS)
El grup MoraBanc va tancar el 2025 amb un benefici de 62,5 milions d'euros, un 8% interanual més, i els actius gestionats van arribar als 20.141 milions d'euros, informa en un comunicat aquest dijous.
L'entitat va assolir una ràtio de capital CET1 del 20,52% "malgrat les recents adquisicions i les importants inversions en tecnologia i en la reforma dels seus espais".
Les unitats de negoci de Suïssa, els Estats Units i Espanya, amb Tressis, Banco Europeo de Finanzas (BEF) i Casa Vicens, van generar 8,1 milions d'euros de benefici, amb un increment del 60% respecte al 2024.
El banc ha recordat que el 2025 va tancar la compra del BEF, la qual cosa li va permetre entrar al sistema bancari espanyol amb llicència pròpia.
El president del grup, Joan Maria Nin, ha assenyalat que el banc és "un grup en creixement constant a tots els nivells gràcies a una oferta de banca diferencial".
El CEO, Lluís Alsina, ha explicat que els resultats del 2025 els "donen una base molt sòlida per continuar avançant" i que l'objectiu és anar creixent amb criteri i reforçar la proposta de banca patrimonial.
RENDIBILITAT
MoraBanc va tancar l'any amb un RoTE del 18,38% i un ROE del 14,86%, mentre que la ràtio de liquiditat (LCR) va ser del 287,78%.
D'altra banda, la inversió creditícia va créixer un 14% respecte a l'any anterior, fins als 1.726 milions, i la ràtio de morositat es va situar en el 2,08%.
Durant l'any passat, l'entitat va destinar prop de 20 milions d'euros a projectes tecnològics, amb l'objectiu de millorar l'experiència del client i reforçar la seva proposta digital.