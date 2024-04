MoraBanc és el "primer" banc andorrà a oferir un fons d'inversió directa de Bitcoin

L'entitat destaca que se situa com un referent a nivell mundial

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 24 (EUROPA PRESS)

MoraBanc ofereix "el primer fons d'inversió" de Bitcon a Andorra, un producte pioner al Principat que permet la inversió en espècie en aquest actiu digital, informa aquest dimecres l'entitat en un comunicat.

Mora Bitcoin Fund FI és un fons destinat a inversors qualificats que facilita la inversió en actius digitals a través de sistemes tradicionals, amb una custòdia "fiable i segura" de l'actiu digital subjacent.

Carlos Salinas, director d'Actius Digitals i Fintech de MoraBanc destaca que la inversió física en Bitcoin diferencia el seu fons d'altres opcions en el mercat i subratlla el compromís que té l'entitat "amb la innovació i la seguretat".

Salinas afegeix que amb l'aprovació d'aquest fons s'ofereix als clients "una manera robusta i regulada" de diversificar les inversions, alhora que es maximitza la transparència i la traçabilitat dels actius digitals, segons les seves paraules.

El fons s'ha donat a conèixer en una jornada sobre Tecnologia i Innovació en la Gestió d'Actius Digitals que MoraBanc ha organitzat a Andorra la Vella aquest dimecres.

La nota de premsa destaca que el fons està dissenyat per capitalitzar les oportunitats que presenta l'acceptació global creixent dels actius digitals, oferint als inversors una via "regulada i d'alta qualitat" per accedir a aquest tipus d'actius emergents.

MoraBanc destaca que és "l'únic" banc andorrà que ofereix serveis d'actius digitals a Andorra, incloent la custòdia i la compravenda, i amb aquest innovador --textualment-- primer producte financer se situa com un referent a nivell mundial.

Amb la creació de l'àrea d'Actius Digitals, Morabanc ha fet una "important inversió en tecnologia i talent" per desenvolupar projectes innovadors com l'esmentat fons.

A més a més, segueix el comunicat, s'ha creat una oferta que dona accés als clients i inversors a productes i serveis digitals de manera "senzilla i amb nivells de confiança, control i seguretat" de la banca tradicional.

Finalment la nota manifesta que l'entitat ha treballat "intensament" amb diferents agents del món de les finances i els actius digitals per garantir que el fons compleix, textualment, amb els més alts estàndards de seguretat i regulació.

Aquest enfocament col·laboratiu assegura que la integració de noves tecnologies en els serveis financers es faci de manera que protegeixi tant els inversors com la integritat del sistema financer andorrà, conclou el comunicat.