MoraBanc presenta un nou pack per donar suport específic als autònoms d'Andorra

Inclou una quota mensual de la cotització a la CASS gratuïta
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 6 (EUROPA PRESS)
MoraBanc ha presentat aquest dilluns un nou pack especialment dissenyat per donar suport al col·lectiu dels treballadors autònoms residents al Principat d'Andorra.
Segons ha informat l'entitat en un comunicat, es tracta d'una proposta que vol aportar un valor diferencial i que s'estrena amb un incentiu afegit: els autònoms que domiciliïn la quota de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS), i els rebuts de la llum i de la línia mòbil a MoraBanc rebran l'import equivalent a una quota mensual de la cotització d'autònoms a la CASS.
El Pla Autònoms també inclou un compte corrent sense comissions, sempre que es disposi d'un saldo mínim definit en les condicions amb el qual es poden domiciliar pagaments, associar targetes, demanar talonaris, sol·licitar avals i garantia i dur a terme transferències, entre altres serveis, de manera "fàcil i ràpida".
L'actualització constant de la banca digital de MoraBanc també facilita el dia a dia dels autònoms ja que permet consultar saldos i moviments i fer les operatives des de qualsevol lloc en qualsevol moment.
A més a més, amb l'app de MoraBanc es poden fer pagaments amb Bizum, Apple Pay i Google Pay, disposar de control on/off de les targetes i opció de Wallet, entre altres serveis.
EL PLA S'ALLARGA FINS AL FEBRER
L'entitat ha destacat que el Pla Autònoms, que s'obre aquest dilluns 6 d'octubre i s'allargarà fins al 28 de febrer, suposa un pas més del compromís de MoraBanc amb el sector dels negocis a nivell global.
En aquest sentit es recorda que ja es van posar en marxa iniciatives prèvies com l'obertura d'una oficina exclusivament per a negocis, o fa uns mesos, la campanya de TPV al 0% per als establiments del Principat.