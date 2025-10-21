MoraBanc inaugura la nova seu central a Andorra amb un homenatge a les seves arrels familiars

La remodelació permet un estalvi energètic del 35% i d'aigua del 50%
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 21 (EUROPA PRESS)
MoraBanc ha inaugurat aquest dimarts oficialment la nova seu central d'Andorra la Vella a l'edifici Mil·leni, durant un acte que ha posat en valor les arrels familiars de la entitat.
Els discursos han destacat el paper de la banca com a palanca de creixement econòmic i social, i el compromís de MoraBanc amb el país en més de 70 anys d'història, informa en un comunicat.
Quatre representants de la família fundadora han descobert un bonsai gegant que quedarà a l'edifici com a "símbol de les arrels".
El president de l'entitat, Joan Maria Nin, ha dit que entenen la banca com un actor que "construeix i transforma la societat", i que la renovació de la seu social prova com es volen millorar les condicions de treball dels empleats i també el medi ambient.
El conseller delegat, Lluís Alsina, ha dit que la reforma culmina la transformació en un banc que aposta per la digitalització "sense perdre el factor humà i l'atenció personal al client".
També ha destacat el compromís amb Andorra alhora que es té una mirada internacional, i ha constatat la redefinició de l'entitat els últims anys amb un creixement constant a tots els nivells, que es consolida amb unes instal·lacions "a l'altura del projecte".
EDIFICI REFERENT
A l'icònic edifici de MoraBanc, en la cèntrica avinguda Meritxell, treballen 280 persones i acull l'oficina comercial més gran de l'entitat, equips de banca privada i d'empreses, i bona part dels serveis centrals de l'entitat.
La reforma ha seguit criteris de sostenibilitat que converteixen l'edifici en un "referent al país": gràcies a l'ús de materials i sistemes eficients s'ha aconseguit un estalvi energètic global del 35%, amb un 16% d'autogeneració d'energia renovable mitjançant plaques fotovoltaiques.
Les emissions de CO2 s'han reduït amb la instal·lació d'equips d'aire primari, il·luminació led de baix consum, aïllament d'última generació i un sistema de gestió energètica centralitzada, a més d'aconseguir un estalvi del 50% en el consum d'aigua.
L'execució de les obres s'ha fet en dues fases al llarg de dos anys i ha estat responsabilitat de GCA Architects, la firma de Ton Puig que ja havia liderat la reforma integral de l'immoble de l'any 2000, amb la participació de l'estudi andorrà Cinc Estudio Arquitectura.