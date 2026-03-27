MoraBanc culmina la integració del BEF per operar com a banc a Espanya

MADRID 27 març (EUROPA PRESS) -
El grup andorrà MoraBanc ha culminat la integració del Banco Europeo de Finanzas (BEF), l'entitat que va adquirir l'any passat a Unicaja, per operar com a entitat amb fitxa bancària a Espanya, segons ha informat en un comunicat.
En tot cas, el procés d'integració total s'estendrà fins al 2027, que serà quan s'hi integri Tressis, firma de la qual el grup MoraBanc va comprar una participació majoritària el 2024.
Fins ara, MoraBanc operava a Espanya a través de la filial Morawealth, que tot i que funcionava com a banca privada, a efectes legals era una societat de valors. Ara, com que el BEF comptava amb fitxa bancària, podrà operar com a banc en territori espanyol.
En aquest procés, el BEF passa a dir-se MoraBanc, amb domicili a Madrid. Manuel Aguilera, fins ara director general del BEF des de fa 13 anys, manté el càrrec com a director general de MoraBanc a Espanya. El consell d'administració estarà presidit per Juan María Nin, mentre que el desenvolupament del projecte està liderat pel conseller delegat de Tressis, José Miguel Maté.
Juntament amb ells, el grup ha nomenat com a director de Riscos Fernando Vallcanera, que ja ocupa aquesta posició a Tressis. Acumula sis anys d'experiència a Credit Suisse, UBS i BBVA. Anteriorment, va treballar gairebé 12 anys a KPMG. Així mateix, el grup suma com a directora financera Beatriz Herrero, que acumula 15 anys d'experiència a EY.
Completa l'equip Gustau Yubero, com a responsable d'Auditoria Interna, i Gregorio Aranda, com a responsable de la plataforma bancària.