Mor el jugador del CD Tenerife Jesús de Miguel

SANTA CRUZ DE TENERIFE 3 nov. (EUROPA PRESS) -
El CD Tenerife ha comunicat aquest dimarts que el jugador Jesús de Miguel, que es trobava ingressat en la UCI de l'Hospital de la Candelaria després d'una topada amb el jugador de l'Andorra Owono, ha mort.
"Trencats de dolor, amb un nus a la gola i sense poder creure que això sigui veritat, des del CD Tenerife comuniquem la tràgica defunció, aquest dimarts, dia 3 de novembre de 2026, a les 8.00 hores, de Jesús de Miguel Albereda", recull el comunicat oficial del club.
L'entitat de Tenerife assenyala que "no hi ha paraules de consol, no hi ha absolutament res que mitigui aquest sentiment replet de tristesa" i remarca que està "al costat de la seva desolada família, al costat dels seus sers estimats, al costat de tot el tinerfenyisme que avui plora per aquest cruel desenllaç".