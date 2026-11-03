Mor el davanter del Tenerife Jesús de Miguel

MADRID 3 nov. (EUROPA PRESS) -
El davanter del CD Tenerife Jesús de Miguel ha mort aquest dimarts a les 8.00 hores a causa de l'entrada del porter Jesús Owono en el partit contra l'Andorra que li ha provocat una aturada cardiorespiratòria, segons ha confirmat el club en un comunicat.
Jesús de Miguel Alameda ha traspassat aquest dimarts, a 30 anys, a causa d'una aturada cardiorespiratòria després d'un cop amb el porter rival en el partit de LaLiga Hypermotion entre el Tenerife i l'Andorra a l'Heliodoro Rodríguez López, corresponent a la jornada 12 de Lliga. El davanter ha perdut la vida a l'Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, on havia estat traslladat d'urgència.
"Trencats de dolor, amb un nus a la gola i sense poder creure que això sigui veritat, des del CD Tenerife comuniquem la tràgica mort, aquest dimarts, dia 3 de novembre de 2026, a les 8:00 hores, de Jesús de Miguel Alameda", apunta la nota del Tenerife.
A més a més, afegeix que "no hi ha paraules de consol" ni "absolutament res que mitigui aquest sentiment de tristor". "Estem al costat de la seva desolada família, dels seus éssers estimats, de tot el poble de Tenerife que avui plora per aquest cruel desenllaç", afegeix.
"La família de Jesús de Miguel agraeix totes i cadascuna de les mostres de suport rebudes, i així mateix sol·licita, de tot cor, màxim respecte per la seva privacitat, en aquests terribles moments. DEP", conclou.
Jesús de Miguel va patir un cop molt fort en el minut 96 de partit. El porter de l'Andorra, Owono, va impactar de manera violenta amb el genoll contra el pit del davanter, la qual cosa va provocar que perdés el coneixement i patís una aturada cardiorespiratòria.
En aquest sentit, l'Associació de Futbolistes Espanyols (AFE) ha expressat que tots els seus treballadors i el col·lectiu de futbolistes "volem traslladar el nostre més sentit condol als seus familiars, amics i éssers estimats, a més dels seus companys del Club Deportivo Tenerife. En aquests moments d'immensa tristor, els fem arribar tota la nostra estimació, suport i solidaritat. Sempre seràs part de la nostra família".