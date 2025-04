Montoro menysprea l'operació Catalunya i posa el focus en els líders independentistes amb comptes a Andorra

MADRID 14 abr. (EUROPA PRESS) -

L'exministre d'Hisenda i Funció Pública Cristóbal Montoro ha menyspreat aquest dilluns l'operació Catalunya que suposadament es va produir durant el govern de Mariano Rajoy contra l'independentisme català i ha posat el focus en els polítics separatistes que tenien comptes a Andorra, com Jordi Pujol i la seva família.

Ha estat durant la seva compareixença en la comissió que investiga aquest assumpte al Congrés, en la qual ha assegurat que l'única operació que coneix amb aquest nom és la del rescat econòmic després del govern independentista de Carles Puigdemont i la intervenció "total" del pressupost autonòmic via article 155, que va durar prop de vuit mesos.

Ja que, segons ha dit, el "tripartit català" format pel PSC, ERC i Junts va promoure un finançament autonòmic que l'única cosa que va produir va ser una "crisi fiscal formidable" a Espanya i després de la qual, el govern del PP va haver de "pagar la factura" perquè els altres "miraven cap a una altra banda". "Van deixar Catalunya en fallida", ha afirmat.

Tot i així, Montoro creu que hi ha polítics a Catalunya que "no s'han de preocupar" perquè tenen uns "comptes abundants de milions d'euros" en un "país veí que es diu Andorra" per no pagar impostos a Espanya que és el territori on estan exercint la seva activitat i de fet, ha incidit que hi ha diversos exemples ara mateix "molt pròxims".

En un altre moment ha citat el cas concret de Jordi Pujol, fundador de Convergència, antecedent de Junts, que es va acollir a l'amnisitia fiscal que va promoure el govern del PP i que el 25 de juliol del 2014 va comunicar que tenia diners a Andorra sense declarar. Això sí, ha dit que, com a ministre d'hisenda, no podia saber d'on havien sortit aquests diners objecte de regularització.