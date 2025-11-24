Actualitzat 24/11/2025 10:46

El metge de Pujol avisa que l'expresident "no està en condicions" de participar en el judici

Archivo - L'expresident de la Generalitat Jordi Pujol
Alberto Paredes - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 24 nov. (EUROPA PRESS) -

El metge personal de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol, el doctor Jaume Padrós, ha insistit que l'expresident "no està en condicions" de participar en el judici contra ell i part de la seva família que arrenca aquest dilluns a l'Audiència Nacional per presumptament ocultar diners en comptes a Andorra.

En una entrevista d'aquest dilluns a 2 Cat recollida per Europa Press ha assegurat que Pujol està "tovet" després d'estar 5 dies ingressat per una pneumònia a la Clínica Sagrada Família de Barcelona, que està fent la convalescència al seu domicili i que aquest diumenge li ha manifestat el desig de declarar.

Ha expressat que el seu estat anímic està "tocat" i que se sent, en les seves paraules, responsable d'aquest procés judicial per ser el pare de la família.

Contador

Contingut patrocinat