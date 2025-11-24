El metge de Pujol avisa que l'expresident "no està en condicions" de participar en el judici

BARCELONA 24 nov. (EUROPA PRESS) -
El metge personal de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol, el doctor Jaume Padrós, ha insistit que l'expresident "no està en condicions" de participar en el judici contra ell i part de la seva família que arrenca aquest dilluns a l'Audiència Nacional per presumptament ocultar diners en comptes a Andorra.
En una entrevista d'aquest dilluns a 2 Cat recollida per Europa Press ha assegurat que Pujol està "tovet" després d'estar 5 dies ingressat per una pneumònia a la Clínica Sagrada Família de Barcelona, que està fent la convalescència al seu domicili i que aquest diumenge li ha manifestat el desig de declarar.
Ha expressat que el seu estat anímic està "tocat" i que se sent, en les seves paraules, responsable d'aquest procés judicial per ser el pare de la família.