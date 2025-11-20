El metge de Pujol afirma que preveu que es doni l'alta mèdica a l'expresident aquest divendres

BARCELONA 20 nov. (EUROPA PRESS) -
El metge personal de l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, el doctor Jaume Padrós, ha assegurat aquest dijous que preveu que es doni l'alta metgessa a l'expresident aquest divendres donada la seva evolució "favorable", després de ser ingressat per una pneumònia diumenge passat a la Clínica Sagrada Família de Barcelona.
"Si no hi ha cap impediment esperem que demà ja pugui ser donat d'alta i pugui anar al seu domicili per continuar el tractament i fer la convalescència adequada", ha dit en una entrevista a 'Ser Catalunya' recollida per Europa Press.
Preguntat per si es podria tenir l'alta aquest mateix dijous, ha assegurat que amb una persona de 95 anys amb patologies d'Alzheimer s'hauria d'actuar --malgrat que l'evolució sigui favorable-- "amb certa prudència".
Sobre el judici a l'expresident i part de la seva família per presumptament ocultar diners en comptes a Andorra que arrenca dilluns que ve i pel qual finalment declararà per videoconferència, Padrós ha s'ha mostrat "sorprès" amb que Pujol hagi de comparèixer després de sortir convalescent de la pneumònia.
"Vull pensar que tot això es farà de forma tancada i no pública encara que tot aquest judici sigui públic, però crec que el respecte per la dignitat de les persones està per sobre de qualsevol altra coincidència i demano que això estigui present perquè, més enllà de la condició de president de la Generalitat, és un ésser humà", ha dit.