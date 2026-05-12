Messi compra l'edifici de les antigues galeries Via Wagner del Turó Park (Barcelona)

BARCELONA 12 maig (EUROPA PRESS) -
Edificio Rostower Socimi, societat cotitzada d'inversió immobiliària propietat del futbolista Leo Messi, ha adquirit per 11,5 milions l'edifici corporatiu que acollia les antigues galeries Via Wagner al Turó Park de Barcelona, a la 'private office' Santomera Bay, d'Alejandro Alcaraz.
Aquestes galeries estaven tancades des del 1993 perquè hi havia 87 locals "amb propietaris i aspiracions divergents", i l'operació inclou una reforma integral de l'edifici, de 4.000 m2, que posteriorment es destinarà al mercat de lloguer, informa Santomera Bay aquest dimarts en un comunicat.
A més de diversos actius en cartera, la Socimi de Messi és propietària de MiM Hotels, marca que agrupa establiments hotelers situats a Sitges, Eivissa, Mallorca, Baqueira, Sotogrande i Andorra, tots operats per Meliá Hotels International, a més dels restaurants Hincha, gestionats pel prestigiós xef Nandu Jubany.