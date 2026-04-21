Més de mil persones s'inscriuen als exàmens de català d'Andorra

Els nivells amb més concurrència són el B2 i l'A1
El departament de Política Lingüística ha tancat les inscripcions per als exàmens oficials de català, amb un nou rècord de 1.020 persones inscrites.
La xifra supera en 161 el nombre d'inscrits en l'última convocatòria del mes de juny, quan es van examinar de la llengua oficial 859 persones, informa el Govern d'Andorra en un comunicat de premsa.
Els nivells amb més concurrència són el B2 (amb 265 persones), seguit de l'A1 (254), l'A2 (168), el B1 (117), el C1 (118) i el C2 (98).
El departament de Política Lingüística han valorat de manera "positiva" la resposta de la ciutadania, ja que des del seu punt de vista demostra la voluntat de consolidar el coneixement de català a través d'un títol oficial.
A més a més, la xifra d'inscrits de l'A1 i l'A2 també reflecteix la tendència que ja es va registrar en la convocatòria del gener del 2026 per l'entrada en vigor de la llei de la llengua pròpia i oficial, i que estableix els requisits mínims per obtenir la renovació del permís de residència.
Els exàmens es duran a terme els dies 5, 6, 13 i 19 de juny, segons el nivell en què estigui inscrit cada candidat i els resultats estaran disponibles el 2 de juliol, a les 10 hores, al web del Govern andorrà.
A aquestes proves hi poden accedir les persones més grans de 16 anys, independentment de la nacionalitat, residents o no residents al Principat, que vulguin acreditar el seu coneixement de llengua catalana.