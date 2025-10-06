Meliá assumirà la gestió dels hotels de Messi a partir de l'1 de novembre

BARCELONA 6 oct. (EUROPA PRESS) -
La cadena hotelera Meliá Hotels International ha anunciat que gestionarà a partir del pròxim 1 de novembre els hotels de la socimi del futbolista argentí Lionel Messi, Edificio Rostower, amb sis hotels MiM en gestió entre els seus actius, i agafarà el relleu de Majestic Hotel Group, segons va avançar Europa Press.
D'aquesta manera, els establiments passaran a integrar la marca d'hotels singulars The Meliá Collection, que ja compta amb 26 establiments oberts --o en projecte-- a més 12 països, informa Meliá en un comunicat aquest dilluns.
La companyia ha destacat que els hotels MiM representen "la consolidació de l'aposta pel sector hoteler d'alt nivell" i ha afirmat que els seus establiments, textualment, evoquen l'empremta i personalitat del futbolista a través d'atributs exclusius, com la Suite Messi, o detalls com una rèplica del trofeu de la Pilota d'Or autografiat pel mateix futbolista.
El passat 30 de setembre, el Majestic Hotel Group va confirmar a Europa Press que a partir de l'1 de novembre deixaria de gestionar els hotels de la socimi de Messi, al·legant que les socimis operen sota contractes d'arrendament i que l'operadora ho fa sota la modalitat de gestió.
En la seva cartera d'actius, Edificio Rostowe Socimi compta amb sis hotels MiM a Andorra, Baqueira (Lleida), Eivissa, Mallorca, Sitges (Barcelona) i Sotogrande (Cadis) i un altre addicional a la Vall d'Aran, entre altres propietats.