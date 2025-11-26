Mas veu pactes "de país" en immigració, habitatge i finançament als quals Junts i el PSC podrien arribar

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 26 nov. (EUROPA PRESS) -
L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha reivindicat que cal arribar a pactes en "grans temes de país" com la immigració, l'habitatge, el finançament i la fiscalitat entre el Govern i el principal partit de l'oposició, Junts, i ha apuntat que l'auge d'Aliança Catalana (AC) pot ser un fenomen amb efecte d'efervescència.
En una entrevista aquest dimecres a 2 Cat recollida per Europa Press, també ha afegit a aquestes qüestions el pacte d'estabilitat del sistema educatiu i el sanitari --sobre el qual ha criticat el seu "dèficit important cada any"-- i ha incidit que aquests pactes són el que, segons ell, s'haurien d'assolir però no diu a Junts que ho hagi de fer.
Preguntat per l'empat entre Aliança Catalana (AC) i Junts en unes pròximes eleccions catalanes segons l'última enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), ha assenyalat que el baròmetre recull la sensació de la població que els partits tradicionals no donen una "resposta adequada" a les falles que pot tenir el sistema polític-institucional, que situa en l'àmbit del treball i els salaris.
Ha instat Junts a reaccionar davant el resultat de les enquestes i ha subratllat que la tendència dels postconvergents és "clarament a la baixa".
Ha rebutjat els cordons sanitaris i ha assegurat que el partit de Sílvia Orriols exposa posicions que el seu partit --l'extinta CDC-- ja subratllava: "Ja dèiem en aquell moment coses com que no hi cap tothom en un país com Catalunya. Això ho dèiem fa 20 anys", i ha expressat que amb la immigració a Catalunya hi ha un gran descontrol, textualment.
JUDICI A PUJOL
Sobre el judici a l'expresident Jordi Pujol i part de la seva família per presumptament ocultar diners a Andorra que ha arrencat aquest dilluns, ha manifestat que és una "injustícia de la justícia" que Pujol, amb 95 anys, hagi de participar en el judici.
Preguntat per si ja s'ha afiliat a Junts, ho ha negat i ha explicat que "encara avui" se sent més còmode en el seu paper institucional d'expresident.