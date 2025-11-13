Marc Bernal, convocat per a l'amistós Catalunya-Palestina

BARCELONA 13 nov. (EUROPA PRESS) -
El futbolista del FC Barcelona Marc Bernal ha entrat a la llista de convocats del seleccionador català Gerard López de cara al partit amistós que disputarà la selecció catalana amb Palestina dimarts vinent 18 de novembre (18.30 hores) a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, una convocatòria en la qual hi ha fins a 12 jugadors de Primera Divisió.
El seleccionador català ha presentat una llista en la qual hi ha molta participació de futbolistes de LaLiga EA Sports com Arnau Tenas o Arnau Martínez. No obstant això, la proximitat del partit amb la següent jornada de Lliga ha provocat el rebuig de molts clubs a cedir els seus jugadors, com ha estat el cas del Barça amb Alejandro Balde i Gerard Martín.
Aquesta absència de jugadors de primer nivell ha provocat la convocatòria de jugadors de categories inferiors, com de LaLiga Hypermotion o de Primera Federació, fins i tot de Segona Federació com és el cas del futbolista del Sant Andreu Alberto Garcia.
El club que més jugadors aporta és el RCD Espanyol, amb Àngel Fortuño, Ramon Terrats, Jofre Carreras i Antoniu Roca, mentre que el Girona FC aporta tres futbolistes --Arnau Martínez, Àlex Moreno i Joel Roca-- igual que el FC Andorra de Gerard Piqué, amb Martí Vilà, Marc Bombardó i Marc Domènech.
Altres jugadors de Primera Divisió són el porter i el defensa del Vila-real CF Arnau Tenas i Adrià Altimira i l'extrem polivalent de la Reial Societat Sergio Gómez, mentre que destaca, per ser l'únic jugador que arriba d'una lliga estrangera, el davanter Pau Víctor, de l'Sporting de Braga portuguès.
--LLISTA DE CONVOCATS PER AL CATALUNYA-PALESTINA.
PORTERS: Arnau Tenas (Vila-real) i Àngel Fortuño (Espanyol).
DEFENSES: Adrià Altimira (Vila-real), Alex Cano (Europa), Arnau Martínez (Girona), Martí Vila (Andorra), Marc Bombardó (Andorra) i Àlex Moreno (Girona).
MIGCAMPISTES: Marc Bernal (Barça), Marc Domènech (Andorra), Ramon Terrats (Espanyol), Marc Montalvo (Nàstic de Tarragona), Albert Orriols (Sabadell), Alberto Garcia (Sant Andreu) i David Astals (Sabadell).
DAVANTERS: Pau Víctor (Sporting de Braga), Sergio Gómez (Reial Societat), Joel Roca (Girona), Jofre Carreras (Espanyol), Antoniu Roca (Espanyol), Jordi Cano (Europa) i Jaume Jardí (Nàstic de Tarragona).