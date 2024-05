Majoria de produccions catalanes entre els finalistes de l'11è festival andorrà Ull Nu

L'esdeveniment se celebrarà entre el 8 i el 12 de maig



ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 3 maig (EUROPA PRESS) -

Un total de 13 dels 24 curtmetratges finalistes de l'11è festival andorrà Ull Nu són dirigits per autors catalans, segons ha informat l'organització en un comunicat aquest divendres.

Els organitzadors destaquen que enguany han rebut 600 obres de les categories de ficció, experimental, animació, documental i videoclip.

El festival, que se celebrarà del 8 al 12 de maig, lliurarà 8.300 euros en premis i el de màxima dotació és el de Millor Curtmetratge, que l'atorga el Govern andorrà i és de 1.500 euros.

Entre les novetats d'enguany, també es premiarà el Millor Muntatge amb 1.000 euros, atorgats també pel Govern del Principat, i també es lliurarà el premi a Millor Guió, dotat amb 1.000 euros pel Consell General (Parlament).

La resta del cartell de premis del 2024 el conformen el premi a la Millor Direcció (1.000 euros), premi a la Millor Fotografia (800 euros), el premi del jurat Carnet Jove Andorra al Millor Curtmetratge (1.000 euros) i el premi Memòria Històrica (1.000 euros).

Com cada any, hi haurà un jurat professional format per la crítica de cinema catalana Mariona Borrull; la muntadora de ficció, documentals i sèries de televisió Sofia Escudé, i el director i guionista andorrà Álvaro Rodríguez Areny.

ULL NU LAB

D'altra banda, s'ha destacat "l'alta participació" en la segona edició de l'Ull Nu LAB, que es consolida amb 38 guions rebuts, 8 dels quals --tots d'autors catalans-- participaran en el taller de guions de curtmetratge impartit per la guionista Marta Grau i el director de cinema Alejandro Marín.

Els dos professionals explicaran als 8 seleccionats "com millorar els seus projectes" de guió i també seran els encarregats de seleccionar un dels projectes que serà recompensat amb un premi en metàl·lic per produir el seu propi curtmetratge.

D'altra banda, el festival també acollirà diferents conferències en les quals participaran Grau i Marín, a més de la muntadora Sofia Escudé, l'actriu i directora de cinema Berta Prieto, i l'analista cultural i comunicadora de moda Estela Ortiz.

La cantant sorgida del talent show de TV3 'Eufòria' Llum presentarà el seu primer disc 'No light without darkness' en el festival, concretament el dissabte 11 de maig.

Finalment, enguany el festival compta amb Portugal com a convidat d'honor i, per aquest motiu, es projectarà una selecció de curtmetratges d'aquest país, amb presència del director Federico Mesquita i del programador d'IndieLisboa, Ricardo Vieira.