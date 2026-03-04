Macron visitarà Andorra el 27 i 28 d'abril i oferirà un discurs a la població

El copríncep francès no visitava el Principat des de 2019
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 4 (EUROPA PRESS)
El copríncep francès d'Andorra, Emmanuel Macron, visitarà de forma oficial el Principat els propers 27 i 28 d'abril, acompanyat per la seva esposa, Brigitte Macron, i oferirà un discurs a la població.
Ho ha anunciat aquest dimecres el ministre portaveu, Guillem Casal, en la roda de premsa posterior al consell de ministres, explicant que es tracta de la reprogramació de la visita que el copríncep tenia prevista per mitjan octubre de 2025 i va haver d'ajornar per la situació política que vivia França en aquell moment.
Segons ha detallat Casal, es reprèn el programa previst per a octubre, que inclou reunions bilaterals amb el cap de Govern, Xavier Espot, i amb el copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano Pentinat.
A més, per primera vegada, els ambaixadors acreditats a Andorra, prop d'uns quinze, tindran l'ocasió de presentar les cartes credencials al mateix temps als dos coprínceps.
El programa de la visita de Macron, que inclourà visites a escoles del país, també tindrà dos moments institucionals destacats el dimarts 28 al migdia: una sessió solemne en el Consell General (Parlament) i un parlament davant de la ciutadania a la plaça del Poble.
ÚLTIMA VISITA EL 2019
A més, aprofitant la coincidència dels dos coprínceps, el Govern ha previst condecorar a Macron i Serrano amb la Creu dels Set Braços, la distinció de rang més alt del Principat.
L'última visita de Macron va tenir lloc el setembre de 2019, seguint la tradició històrica de fer una visita al Principat durant cada mandat, i en aquesta ocasió el copríncep va fer un sopar d'autoritats i va visitar totes la parròquies (municipis) abans de fer el discurs davant de la ciutadania.