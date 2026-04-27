Macron va traslladar a Trump el diumenge la "importància" de reobrir Ormuz per la seva repercussió mundial

Li va expressar la seva condemna davant de "la violència" que va viure el dissabte en el sopar de corresponsals
ENCAMP (ANDORRA), 27 (EUROPA PRESS)
El president de França i copríncipe d'Andorra, Emmanuel Macron, va traslladar aquest diumenge al president d'Estats Units, Donald Trump, la "importància" de reobrir l'estret d'Ormuz per permetre que el gas, petroli, fertilitzants i mercaderies puguin travessar-lo donada la seva repercussió mundial.
Ho ha explicat en declaracions als mitjans aquest dilluns en la seva visita a Andorra, on ha assenyalat que durant el seu contacte amb Trump va aprofitar per expressar-li la seva condemna a "la violència" després de l'intent d'atac amb arma de foc que va patir el dissabte a la nit durant el sopar de corresponsals de la Casa Blanca.
"Aquest matí hem estat en un departament molt rural. Tots els nostres compatriotes que viuen en zones rurals es veuen afectats pel preu de la benzina, perquè no hi ha alternatives de transport públic. Per això és molt dur per a ells", ha explicat Macron.
En aquest sentit, ha subratllat la importància d'abordar el problema d'arrel i permetre que Ormuz s'obri, si bé s'ha dirigit als seus compatriotes per expressar la postura de l'executiu francès: "Estem al seu costat. El Govern està fent tot el possible".
Ha defensat que el Govern francès ha pres unes primeres mesures en determinats sectors o grans usuaris, però ha fixat com a objectiu a llarg termini "reduir les dependències" de França d'aquest tipus d'hidrocarburs.