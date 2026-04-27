Macron insta a accelerar el projecte de producció hidroelèctrica a Hospitalet-près-l'Andorre

El Copríncep ha visitat FEDA en la seva primera jornada a Andorra
ENCAMP (ANDORRA), 27 (EUROPA PRESS)
El president de la República francesa i Copríncipe d'Andorra, Emmanuel Macron, ha instat al Principat i a les autoritats franceses implicades a accelerar el projecte conjunt d'ampliació de la central hidroelèctrica d'Hospitalet-près-l'Andorre.
Macron ho ha dit durant la visita que ha efectuat aquest dilluns a la tarda a la central hidroelèctrica de FEDA (Forces Elèctriques d'Andorra), en el marc de la primera jornada de la visita institucional al Principat, segons ha declarat posteriorment als mitjans la directora general de FEDA, Sílvia Calvó.
Calvó ha detallat que la previsió és que en 2027 es disposi de l'avantprojecte i l'estructura jurídica, econòmica i financera, si bé ha reconegut que fins a 2030-2032 no estarà acabat perquè les obres són "complicades".
El projecte es desenvolupa conjuntament entre Andorra, la companyia elèctrica francesa EDF i l'Agence de l'Eau, i ha de permetre augmentar la producció pròpia del Principat en període de "màxima demanda".
L'ampliació de la central d'Hospitalet-près-l'Andorre permetria produir uns 40 megavats i això donarà "flexibilitat" perquè la central francesa produeixi quan Andorra més ho necessiti, com per exemple quan els preus són més alts.
Com ja havia ocorregut al matí, Macron s'ha saltat el protocol i en comptes de pronunciar un discurs ha estat conversant amb les autoritats i representants de les companyies andorrana i francesa.
Durant l'intercanvi, tant Macron com el cap de Govern d'Andorra, Xavier Espot, han subratllat la solidesa de la cooperació energètica transfronterera, basada en dècades de col·laboració i objectius compartits com la neutralitat climàtica.