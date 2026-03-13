Macron demana a Andorra lluitar per "tots" els drets de les dones

El copríncep ho diu en el missatge per celebrar el dia de la Constitució
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 13 (EUROPA PRESS)
El copríncep francès d'Andorra, Emmanuel Macron, ha demanat al Principat continuar lluitant per "tots" els drets de les dones en el missatge per commemorar el dia de la Constitució andorrana (14 de març).
D'aquesta manera, sense dir-ho explícitament, el copríncep posa damunt la taula el debat sobre la despenalització de l'avortament que fa anys que s'arrossega al país i que està d'actualitat perquè el Govern andorrà està negociant amb la Santa Seu una fòrmula per aconseguir-la.
En la salutació publicada aquest divendres als mitjans de comunicació, Macron recorda que la Constitució consagra el conjunt de drets i llibertats basats en principis fonamentals com la inviolabilitat dels drets i la igualtat de tothom davant la llei.
Uns principis que assenyala que no sempre es respecten, després de citar com a exemple els drets de les dones, que queden "ignorats si no menyspreats" en algunes regions llunyanes però també dins la nostra societat.
Segons Macron, el dia de la Constitució convida a continuar lluitant amb coratge i determinació pels drets de les dones, "tots els seus drets", afegeix, per assolir l'objectiu de garantir la seva llibertat, autonomia i el ple rol dins la societat.
D'altra banda, el copríncep també apunta que tenint en compte les tensions que presenta el context internacional, "és més important que mai" que Andorra consolidi els seus vincles amb la UE.
Des del seu punt de vista, la UE és un "factor essencial d'estabilitat política i de seguretat col·lectiva" i recorda que el dret és la pedra angular --paraules literals-- del projecte europeu.
Andorra celebrarà aquest dissabte 14 de març el 33è aniversari de la seva Constitució, amb una jornada de portes obertes al Consell General (Parlament) i una recepció oficial amb presència de les autoritats del país i tot el cos diplomàtic acreditat al Principat.