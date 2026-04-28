Macron adverteix Andorra que si diu 'no' a Europa "la porta no es reobrirà"

Sonora protesta per la crisi de l'habitatge durant el discurs d'Espot
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 28 (EUROPA PRESS).
El copríncep francès, Emmanuel Macron, ha advertit aquest dimarts Andorra que si rebutja l'acord d'associació amb la Unió Europea "la porta no es reobrirà".
Macron ho ha dit durant el discurs públic que ha pronunciat a la plaça del Poble d'Andorra la Vella durant la segona jornada de visita oficial que ha dut a terme al Principat.
El copríncep ha explicat que tant la Comissió Europea com els estats membres consideren que la negociació està gairebé tancada després d'un llarg procés i que la signatura es podria produir abans de l'estiu.
Macron també ha fet referència a la qüestió de l'avortament, que continua penat al país, i ha avalat la proposta presentada per l'executiu per despenalitzar-lo, després de qualificar-la de "proporcionada".
A més a més, el polític francès s'ha referit a la crisi de l'habitatge en reconèixer que és conscient que se situa "al centre de les preocupacions" dels andorrans i ho ha relacionat amb el creixement econòmic dels darrers anys i les especulacions.
Així i tot, ha destacat les mesures impulsades pel Govern andorrà per aconseguir un parc d'habitatge públic, un element que considera "indispensable".
PROTESTES
Precisament, el malestar per la crisi dels lloguers ha estat protagonista en l'acte de la plaça del Poble, on nombroses persones han secundat la crida del Sindicat de l'Habitatge i han aprofitat per fer una protesta.
Pancartes, xiulades i crits amb consignes com 'Espot dimissió' o 'Fora, fora' han pres el protagonisme durant la intervenció del cap de govern, Xavier Espot, el discurs del qual en molts moments no es podia ni sentir.
Durant la seva intervenció, Espot ha reconegut que l'accés a l'habitatge a preu assequible és la principal preocupació de la major part de la ciutadania, però també "dels qui no criden", i ha promès mantenir-lo com la principal prioritat de l'executiu.
La visita ha conclòs aquest dimarts a la tarda amb un acte institucional al Santuari de Nostra Senyora de Meritxell amb la condecoració de la Creu dels Set Braços als dos coprínceps.